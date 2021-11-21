ليبيا – أكدت رئيسة تكتل الوحدة الوطنية النيابي بمجلس النواب فاطمة بوسعدة أن الانتخابات الرئاسية والنيابية حلم ينتظره الليبيون تحقيقه منذ أعوام، مشيرة إلى أهمية إجراء الانتخابات لتجديد شرعية الكيانات السياسية ونزع الصفة الرسمية عن كثيرين ممن عطلوا تقدم عجلة الإصلاح، وأهمية توحيد الدولة الليبية وكل مؤسساتها.

بوسعدة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” ، توقعت أن تكون خطوة الانتخابات هي الخطوة الأولى لخروج ليبيا من الوصاية الدولية، ووقف الاقتتال تحت الشرعيات الزائفة، لافتة إلى أن إجراء الانتخابات على الشكل الحالي لن ينهي الأزمة، بل سيأتي بأوجه جديدة فقط، خصوصًا أن أي رئيس سيأتي من أي معسكر سيرفض المعسكر الآخر النتيجة، وقد تكون هنالك مواجهات، وذلك لعدم وجود ضمانة حقيقية على قبول نتائج الانتخابات بشكلها الحالي.

ودعت أبو سعدة المجتمع الدولي لدعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” والترتيبات الأمنية، لأن هذه هي الضمانة الحقيقية لليبيا التي تحتاج لاستقرار سياسي، مشددة على أن ليبيا تحتاج إلى حل للمشكلة الأمنية من نزع السلاح، وإيقاف التدخلات الخارجية خاصة المسلحة، وأهمية دعم الدول العربية الشقيقة ودول الجوار لهذه التحركات.