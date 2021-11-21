أستراليا – عرضت دار أزياء أسترالية تصميماً فريداً لأول بدلة في العالم مصنوعة من شعر شوارب الرجال، في مبادرة لافتة للمشاركة في حملة شهر نوفمبر العالمية للتوعية بأخطر الأمراض التي تصيب الرجال.
وذكرت دار بوليتيكس أن بدلة «مو هير» مصنوعة من قماش خاص ابتكرته الفنانة البصرية باميلا، والتي حصلت على شعر الشوارب من قبل شركة تدير برنامجاً مخصصاً لإعادة الشعر المجموع من مختلف صالونات الحلاقة.
وأشارت إلى أن الفنانة المقيمة في ملبورن، لديها دافع حقيقي وراء دعم مبادرة موفمبر، وهو تأثرها بحادثة وفاة زوجها نتيجة إصابته بسرطان البروستات والقولون.
ومع انتشار أخبار مشاركتها في المبادرة بدأت باميلا في تلقي طرود محملة بشعر الشارب من مختلف أنحاء استراليا.
وعلى الرغم من عدم تأكيدها عرض بدلة شعر الشارب للبيع التجاري، أوضحت دار الأزياء أن البدلة مبطنة من الداخل بالقماش الخاص تجنباً لتعرض من يرتديها للمضايقة من ملمس الشعر.