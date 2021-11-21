ليبيا- أجرت شركة “إنيرجي كابتل آند بور” مقابلة مع رئيس فرع شركة “توتال إنيرجي” في ليبيا “باسكال برينت” بشأن دور الشركة في قطاع التنقيب والإنتاج.

المقابلة التي تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد تطرقت إلى الأهداف التشغيلية للامتيازات الرئيسية ورؤية السنوات القادمة لقطاع التنقيب والإنتاج وفيما يلي نص المقابلة:

بعد أن نشطت في ليبيا لأكثر من 60 عاما كيف ساهمتم في تنمية الطاقة المستدامة في البلد؟ وما هو الدور الذي تلعبه ليبيا في حافظة شركتكم؟

تعد شركتنا شريكا تاريخيا لليبيا وقد ساهمت في تطوير قطاع الطاقة لعقود من الزمن بفضل جهود التنقيب ومشاركتها في الشركات العاملة جنبا إلى جنب مع مؤسسة النفط واليوم نحن نشطون من خلال المشاركة المباشرة في المشاريع الليبية المشتركة أو الشركات المنتجة.

وهذا يمثل 600 ألف برميل يزكيا أو نصف الإنتاج الوطني وركزت الشركة دائما مساهمتها لدعم مؤسسة النفط وجلب الخبرتين الفنية والإدارية للمشاريع وتنمية القدرات البشرية وليبيا باعتبارها جزء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت وستظل تحتل موقعا استراتيجيا بمحفظة التنقيب والإنتاج العالمية لشركتنا.

ويمثل قطاع الطاقة الليبي حقا خيارا مثاليا لاستراتيجية الشركة حيث تمتلك كميات كبيرة من النفط والغاز ولديها موارد غير مطورة ويسهل الوصول إليها وبالإضافة إلى ذلك هناك إمكانية كبيرة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الحالية من حقول النفط أو تطوير مشاريع جديدة ذات كثافة كاربونية منخفضة.

ما هي أهدافكم التشغيلية لامتيازات الواحة وحقل الجرف ومنطقة الشرارة؟

الهدف الذي وضعناه كمالكين مشاركين مع مؤسسة النفط لتلك الأصول هو أنهم بحاجة إلى المساهمة بطريقة مستدامة في ثروة ليبيا وتنميتها الاقتصادية وهذا يعني أولا التميز التشغيلي الذي يتماشى مع سجلات السلامة ذات المستوى العالمي وفي العمليات والأنظمة اليومية.

ونعمل أيضا على تطوير مشاريع تهدف لتعظيم الاسترداد النهائي للموارد ونبذل الكثير من الجهود في هذا المجال ونريد تسريع جميع المشاريع الممكنة التي من شأنها تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الحالية للعمليات وتجنب الانبعاثات للمشاريع الجديدة وحان الوقت الآن لذلك أكثر من أي وقت مضى.

ما هو مدى اتفاق شراكة مجموعتي الشركات مع مؤسسة النفط في امتيازات الواحة وما الذي تراه على أنه فرص أساسية للتعاون بين القطاعين العام والخاص؟

أصبحت شركتنا الشريك الدولي الرائد بامتيازات الواحة في أوائل العام 2021 وهذا هو النموذج المثالي للتعاون بين القطاعين العام والخاص ويهدف هذا في رأينا توحيد الجهود لتعظيم موارد امتيازات الواحة مع تقليل تأثير العمليات على البيئة في نفس الوقت ويغطي هذا بالطبع مشاركة خبرتنا العالمية بالعمليات وإدارة المشاريع.

ولكن شركة مثلنا لديها أيضا الطموح لتصبح الشريك المفضل لشركة نفط الشمال لنقل الطاقة من أصولها ونطاق الاحتمالات في حقول الواحة ضخم فعلى سبيل المثال اقترحنا مساعدة شركة الواحة للنفط على تحديد أفضل طريقة لتقليل استهلاك الغاز لتوليد الطاقة باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية.

كيف قامت شركتكم بنشر تقنيات جديدة ومبتكرة لتعزيز الكفاءات التشغيلية وتعظيم إنتاج الهايدروكاربون؟

اقترحت شركتنا مشاركة ونشر خبرتها مع شركة الواحة للنفط لتحسين العمليات لتحسين مستوى الإنتاج إذ توجد إمكانات هائلة على خط الأساس لامتيازات الواحة ويقترح خبراؤنا أيضا المساعدة على أساس الطلب لعمليات استكشاف الأخطاء وإصلاحها المختلفة.

ونحن مستعدون أيضا لتقديم الدعم الإداري لمشروع تطوير غاز “نورث جيالو” القابل للامتزاج وهو مخطط متقدم لهندسة المكامن وهذا ضمن مجال خبراتنا.

في ضوء إنشاء حكومة جديدة في مارس الماضي كيف ستميزون سهولة ممارسة الأعمال التجارية في ليبيا؟

كانت شركتنا شريكا لليبيا منذ عقود وكانت دائما داعمة لمؤسسة النفط والسلطات الحكومية الليبية حتى في الفترات الصعبة وستواصل القيام بذلك دائما ما يجد الشركاء القدامى حلولا للتغلب على الصعوبات وليبيا بلد وجدنا فيه دائما مستوى عال من التعاون والروح البناءة.

في وقت سابق من هذا العام سلمتم معدات للمستشفيات في جميع أنحاء ليبيا لمحاربة وباء كورونا كيف جاءت هذه المبادرة وما هي الإجراءات الأخرى لتخفيف حدة الوباء وهل شاركت الشركة في ذلك؟

لطالما سعت شركتنا لتحقيق هدف تتمتع موظفيها والمناطق العاملة بها بالصحة وسلامة ولكوننا شريك مسؤول اجتماعيا وجار جيد لشعب ليبيا قمنا وسنواصل الاستجابة لجميع دعوات التضامن ومنذ بداية الجائحة وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية قمنا بعدة أمور.

وسلمنا 5 محطات لتوليد الأوكسجين وتعبئة الأسطوانات لمستشفيات في جميع أنحاء البلاد وجاء ذلك كاستجابة عاجلة حيث كان الوباء يتطور ومع تسليم مجموعات معدات الوقاية الشخصية الطبية وآلات “آر تي – بي سي آر” والآلاف من عينات الاختبار التي تم تسليمها لدعم المجتمعات المحلية والعمال في حقول النفط.

وتلتزم شركتنا بمواصلة كونها الشريك المفضل لليبيا بالتنسيق الوثيق مع إدارة التنمية المستدامة بمؤسسة النفط وجيرانها في مناطق العمليات وبشكل عام للشعب الليبي.

ما هي رؤيتكم لعمليات الشركة في ليبيا في السنوات القادمة؟ وما هو المفتاح لإلغاء تأمين أهداف الإنتاج؟

الطاقة مصدر للتقدم وشرعنا في تحول عميق وسط التغيرات في مشهد الطاقة العالمي ولكوننا مزود متعدد لدينا الطموح لأن نكون الشريك المفضل لليبيا نحو التحول إلى طاقة أنظف إلى هذا الحد وأثناء الترويج لمشاريع جديدة لزيادة الإنتاج في الدولة بأعلى المعايير فيما يتعلق بانبعاثات الكاربون.

ولدينا طموح لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية للمساهمة عمليا بمواكبة التحول لإمدادات كهرباء أكثر نظافة وموثوقية للشعب الليبي وسيتم تفريغ إمكانات الطاقة المتجددة في ليبيا خلال قمة تعقد في الـ22 والـ23 من نوفمبر الجاري في العاصمة طرابلس وعبر تطبيق “زووم” بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية.

ترجمة المرصد – خاص