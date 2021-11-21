ليببا – تمت برعاية نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني اليوم الأحد مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي الزراعة والحكم المحلي، ومعهد البحر المتوسط للعلوم الزراعية بإيطاليا، وهي الأولى في إطار شراكة أوسع قصيرة وطويلة المدى، من أجل دعم مشاريع تنمية مكانية، لتعزيز الأمن الغذائي لليبيا.

وبحسب ما ذكر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فقد حضر مراسم التوقيع، نائب رئيس حكومة الوحدة رمضان بوجناح، وسفير دولة إيطاليا في ليبيا، جوزيبي بوتشيني، ومدير المعهد الإيطالي، ووكيلا وزارتي الزراعة والحكم المحلي، وعدد من الإدارات المختصة بالوزارتين.

واستعرض نائب رئيس المجلس الرئاسي، قبيل مراسم التوقيع، فرص تعزيز مشاريع التنمية المكانية في الجنوب الليبي، وسبل تفعيل المعاهدات المشتركة، حيث أكد الكوني، على ضرورة دعم التمكين الاقتصادي للشباب الليبي، وتوفير البدائل الملائمة لانخراطهم في المشاريع التنموية، واستثمار طاقاتهم بعيدًا عن السلاح.

وبدوره أشاد السفير الإيطالي بتعاون السلطات الليبية، خاصة المجلس الرئاسي، في توجيه التعاون الإيطالي لما يخدم الاحتياجات الليبية ومصلحة الليبيين، مؤكدًا استعداد بلاده لاستمرار تنفيذ الشراكة طويلة الأمد، التي يشكل توقيع الإتفاقية جزءًا منها.

ووعد السفير بوتشيني بتوفير منح دراسية وتدريبية للشباب الليبي، في تخصصات الزراعة والتنمية، وذلك في إطار الشراكة والتعاون بين البلدين.

كما تم خلال اللقاء، بحث سبل التعاون المشترك في مجالات الزراعة، والتدريب المهني، والتعليم، وتعزيز الأمن الغذائي.

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