إيطاليا – يحاول النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش دوما في كل مناسبة إرسال رسالة مفادها “العمر مجرد رقم” وهذا ما فعله رغم هزيمة فريقه أمام فيورنتينا 3-4 في الدوري الإيطالي، السبت.

وسجل إبرا هدفي تقليص الفارق لميلان عند الدقيقتين 60 و 67 في شباك الفيولا الذي تقدم بثلاثية نظيفة آنذاك، لسوء حظ زلاتان أن فريقه لم يتمكن من العودة وتلقت شباكه هدفا رابع وخسر المباراة.

وبات السلطان ثالث أكبر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الدوري الإيطالي عن عمر 40 عاما و48 يوما.

وأضافت شبكة “أوبتا” للإحصائيات أن إبرا نجح في تخطي الإيطالي بيترو فييرجوود الذي كان قد سجل في عمر (40 عاما و47 يوما)، مشيرة إلى أن الثنائي كوستاكورتا وبيولا هما فقط من يسبقان إبراهيموفيتش في هذه القائمة.

وأضافت أن المهاجم السويدي أصبح أول لاعب يبلغ من العمر 40 عاما، يتمكن من تسجيل هدفين أو أكثر في مباراة بالدوريات الخمس الكبرى، منذ عام 2000.

ولم يستطع أي من لاعبي فيورنتينا أن يتغلب على إبراهيموفيتش عندما تعلق الأمر بالالتحامات الهوائية، فتفوق السويدي في ثلاث مرات، إلى جانب إهدار فرصة هدف محقق وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 62%.

وأظهر إبراهيموفيتش رغبته بالاستمرار لعام آخر مع ميلان، فهو لا يتأثر أبدا بالسن، ولا حتى بحالة الفريق السيئة في أي مباراة.

يذكر أن إبراهيموفيتش لعب هذا الموسم بقميص ميلان 7 مباريات على مختلف الأصعدة سجل خلالها 5 أهداف.

المصدر: twitter/OptaPaolo