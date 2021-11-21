ليبيا – اعتبرت عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراته حنان شلوف أن البيان والملقى الذي انعقد في ترهونة يدل على أن الحراك قوي جدًا، ويدعم هذا الحراك والتطور ما خرج عن الخارجية الأمريكية بعد زيارة السفير الأمريكي لليبيا، وهو رفض ترشح من يكون متورطًا في جرائم ضد الإنسانية، مشيرةً إلى أن الحراك جيد وهو إنكار للمنكر الذي يمارسه حفتر وأن يكون مرشح للرئاسة غصبًا عن الجميع، خاصة أن انطلاقته جاءت من ترهونة التي تشهد اكتشاف “المقابر الجماعية” يوميًا بحسب قولها.

شلوف قالت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد: إن أثر هذه الاحتجاجات هو التأثير على نتائج الانتخابات التي ستجري دون أي ضمانات لقبول نتائجها، والأهم أنه لن يكون هناك انتخابات يوم 24 سواء أقفلنا المفوضية أم لا؛ لأن هذه لعبة دولية ويؤكد هذا الأمر فشل مؤتمر باريس.

وأشارت إلى أنه قد يكون هناك حوار لأجل الانتخابات لكنها ستكون مؤجلة ولن يكون موعدها يوم 24 من ديسمبر.

وأضافت: “مشروع ستيفاني لم يتضمن الانتخابات لكن من ألح على الانتخابات هم الـ 75 الموجودون في جنيف ،مشروع ستيفاني كان لاستفزاز السراج الذي لم يعد عليه توافق دولي بشخصية أخرى يكون عليها توافق دولي، ونحن نعلم أن السراج جاء لمدة سنتين وبقي لخمس سنوات والدبيبة جاء لمدة سنة وقد يبقى لخمس سنوات طالما هناك توافق دولي عليه، وهنا الفكرة، عندما صدر قانون الانتخاب عن مجلس النواب طار به المبعوث إلى مجلس الأمن وقال في ما عبر عنه باعتراضات مجلس الدولة، وكأنها اعتراضات لا يجب النظر لها، وعندما اقترب موعد الانتخابات والعملية الانتخابية المبعوث بدأ يصرح بعكس ما صرح به سابقًا من ضرورة أن يكون هناك قانون توافقي”.

كما أوضحت أن “القانون التوافقي يتطلب مدة زمنية، انتهى الأمر ونأتي الآن للسفير الأمريكي في إيهام لنا أن هناك انتخابات يوم 24 من ديسمبر، ولكن ثاني يوم تصرح وزارة الخارجية الأمريكية بهذا التصريح ونحن نعرف ثقل حفتر في المنطقة الشرقية، بطبيعة الحال والمنطق يقول إنه لن يكون هناك انتخابات يوم 24 من ديسمبر، ولكن قد تنطلق في هذا اليوم مفاوضات للوصول إلى التوافق في مؤتمر باريس والذي من المفترض أن يجمع فيه مسألة الضمان للقبول بالنتائج والدول التي كانت مجتمعة فيه أن تجمع على الذهاب لانتخابات، وخرج البيان على موقع الخارجية الفرنسية ليؤكد على هذه الانتخابات، وفجأة سحب البيان من موقع الخارجية الفرنسية”.

وتابعت: “تركيا خرجت غير راضية وروسيا كذلك وتتهدد أن هناك عدائية ضدها داخل الاجتماع وأنها سترد ولن تكتفي بالصمت، كله يعطينا مؤشرًا أنه لن تكون هناك انتخابات يوم 24 من ديسمبر، أما نقطة رئيس المفوضية الحالي فهناك إشكاليات كبرى فيه بداية ما بدأت العملية الانتخابية يصرح بعيدًا عن البرلمان وجميع الدوائر السياسية الليبية، وهنا يعطيني علامة استفهام كبيرة هو يستقي الخطوط السياسية من أين، أول خط سياسي طرحه هو مقترح القانون الذي بعثه للبرلمان وهذا لا يعد من صلاحيات المفوضية، وعند عدم وجود قاعدة دستورية والاختلاف على عدم وجود قاعدة دستورية من مؤتمر جنيف والبرلمان صرح منفردًا أننا سنجري الانتخابات دون قاعدة دستورية، والآن في ذلك الوقت كنا نتحدث وكان هناك جدل يدور على القاعدة الدستورية وهو يصرح هذا التصريح، والآن نذهب لانتخابات دون قاعدة دستورية كما صرح السائح ما جعل العملية الإنتخابية غاية في ذاتها ولم تعد وسيلة ديمقراطية”.

ونوّهت إلى أنه عندما صدر قانون مجلس النواب قال عماد السايح انتخابات الرئيس أولًا، وبعد أن تنتهي انتخابات الرئيس بـ 30 يومًا يجتمع البرلمان ليقرر متى ستبدأ الانتخابات البرلمانية، معتبرًا أن السائح منفردًا يجعل انتخابات الرئيس جولتين وبينهما انتخابات البرلمان، بالتالي هناك إشكالية كبرى مع السائح، خاصة أنه وبعد إغلاق المراكز الانتخابية الآن يقول العملية الانتخابية مستمرة.

وطالبت المترشحين الذين قدموا أوراقهم لانتخابات الرئاسة أو البرلمان أن يكون لهم موقف إذا كانوا بالفعل يريدون أن ينضموا لما بعد العملية الانتخابية القادمة ويضمنوا انتخابات نزيهة، فهم الآن من عليهم إصدار البيانات وليسوا الناخبين؛ لأنهم هم المناطون بهذا الأمر وهذه بداية المواقف ولصالح الشعب أن يأتوا بطريقة نزيهة؛ لأن هذا الأمر يتعلق بهم وبالأمانة التي ستعطى لهم، سواء أكانت انتخابات برلمان أو رئاسة.

ودعت المترشحين للوقوف الآن والمطالبة بتغيير المفوضية وأن تكون بداية المواقف الفعلية والحاسمة في مستقبلهم الآتي مع الشعب، وأن تكون الانتخابات على شروط وقواعد نزيهة حتى يضمنوا لأنفسهم أن تكون خسارتهم أو فوزهم بنزاهة.