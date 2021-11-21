طوكيو تعرب عن قلقها من الدوريات الجوية الروسية- الصينية المشتركة

طوكيو تعرب عن قلقها من الدوريات الجوية الروسية- الصينية المشتركة

اليابان – أكد وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي، إن بلاده تشعر بالقلق بسبب الدوريات الروسية- الصينية الجوية المشتركة فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي.

وأضاف الوزير، في حديث أدلى به اليوم الأحد على تلفزيون “فوجي”: “قمنا بإبلاغ الصين وروسيا عبر القنوات الدبلوماسية، بمخاوفنا بشأن الأمن الإقليمي”.

في 19 نوفمبر، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتنفيذ الناجح للمهام المحددة، خلال الدوريات الجوية المشتركة للطائرات الحربية الروسية بعيدة المدى وطائرات حربية صينية، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي.

وضمت المجموعة الجوية المشتركة، قاذفتين استراتيجيتين من طراز Tu-95MS من القوات الجوية الروسية، و قاذفتين استراتيجيتين صينيتين من طراز Hung-6K ، ورافقت المجموعة خلال التحليق، مقاتلات روسية.

المصدر: تاس