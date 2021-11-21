ليبيا- أصدرت عائشة القذافي بيانا إلى الشعب الليبي بشأن تطورات الأوضاع العامة في ليبيا وترشح أخيها سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

البيان الذي حصلت صحيفة المرصد علة نسخة منه جاء فيه:”إلى أبناء وطني الغالي إلى حرائر ليبيا أمهات وأخوات وشقائق الشهداء والرجال إلى من أوصى بكن والدي في شهادته وكل شريفات الوطن وماجداته فقد آن الأوان أن ينجلي ليل الذل والمهانة بصبح يعيد صفاء الحياة وينتشل ليبيا من وحل الدنس والنهوض بها مجددا”.

وتابعت القذافي بالقول:”لقد علمتنا تجارب التاريخ أن أدوات معارك استنهاض الأوطان تختلف حسب الظروف والمعطيات والمتغيرات لأن لا ثابت فيها إلا الوطن‏ يا أحرار ليبيا وشرفاءها لقد دقت ساعة الحقيقة صرخة ظهر بها عليكم أخوكم وأخي الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي”.

وأضافت القذافي قائلة:”سيف الإسلام الذي عرفتموه حق المعرفة في الرخاء والشدة ‏في العسرة واليسرى سيف الإسلام الذي وضع ليبيا نصب عينيه فرفض أن يغادرها رغم العروض والمغريات التي عرضت عليه طيلة هذه السنين العجاف فآثر ليبيا رغم إن الموت كان يتهدده.

وقالت القذافي:” وكانت المؤامرات تحاك ضده ممن لا يريدون الخير لليبيا ولكنها كانت ولازالت وستبقى خياره الوحيد أبناء شعبنا العظيم تساموا على جراحكم فجرح ليبيا الغائر الذي لم يندمل قد أوجع الجميع ولم يستثني أحد أنني وقد دقت ساعة الحقيقة أخاطب شرفاء الوطن في عدم التقاعس في التوجه لمراكز الاقتراع”.

واختتمت القذافي بالقول:”فأصواتكم وسيلتكم الوحيدة لخلاص ليبيا اليوم وغدا فصوتك اذا لم تستخدمه لصالحك يستخدمه غيرك ضدك”.