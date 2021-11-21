ليبيا – قال عضو لجنة الشؤون السياسية بمجلس الدولة محمد الهادي أن الانتخابات مرفوضة من قبل كثيرين وأهمهم قوى الثورة الليبية وعسكريو بركان الغضب ودار الإفتاء وأغلب القوى السياسية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، زاعمًا أن التظاهرات أمر طبيعي لرفض من وصفهم بـ”مجرمين “مثل سيف القذافي خليفة حفتر ( القائد العام للقوات المسلحة).

عبد الهادي وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″ القطري أمس السبت، أوضح أن تصريحات رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة جاءت تلبية لمطالب الرافضين وتلبية للمظاهرات.

وتابع عبد الهادي حديثه :” أما تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح جاءت ردًا على أحد النواب الذي قال إنه سيتم النظر في المادة 12 من القانون، ومن جانب آخر جاءت لمحاولة قطع الطريق على الدبيبة بعد سعيه لإتمام أوراق ترشحه للرئاسة”.

وتابع: “أعتقد أن العملية الانتخابية أجهضت بالفعل وهي في مراحلها الأخيرة، وليس أمام مفوضية الانتخابات لحفظ ماء وجهها إلا التأجيل أو على الأقل رفض بعض المترشحين كمحاولة منها لتخفيف الضغط العام المحلي”.