ليبيا – قال نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق، عبد الحفيظ غوقة، إن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها، ولكن ما يقلق الليبيين هو عدم القبول بنتائجها، ومن ثم العودة للصراعات مجددًا.

غوقة وخلال مداخلته له عبر برنامج “وراء الحدث” الذي بث على قناة “الغد” أوضح أنه يجب أن تكون هناك ضمانات لقبول نتئاج الانتخابات.

كما بين غوقة أن الحديث عن عدم وجود قاعدة دستورية كلام غير صحيح، لأن من يتحدث عن ذلك جاء إلى المشهد من دون أن يكون هناك دستور للدولة.

وتابع غوقة حديثه: “هناك قاعدة دستورية تم وضعها من قبل ملتقى الحوار الليبي في وقت سابق”.