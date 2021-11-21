ليبيا- سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية الضوء على حظوظ المرشح للانتخابات الرئاسية سيف الإسلام القذافي للفوز برئاسة البلاد.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن كبيرة المحللين بمجموعة الأزمات الدولية “كلوديا غازيني” قولها إن من الصعب القول ما إذا كان سيف الإسلام القذافي سيفوز في الانتخابات مستدركة بالإشارة لوجود شريحة كبيرة من الشباب الساخط الذين سيصوتون له لكونه ليس طرفًا في فوضى الـ10 أعوام.

وتابعت “غازيني” بالقول إن هؤلاء الشباب قد يرون أن تحذيرات سيف الإسلام القذافي بشأن انقسام ليبيا قد ثبت صحتها في وقت قال فيه محللون إن له قاعدة جماهيرية واسعة في القبائل المتواجدة في وسط وجنوب ليبيا لتعلن واشنطن عن عدم وجود موقف لها من ترشيحه.

ترجمة المرصد – خاص