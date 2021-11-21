ليبيا- تطرق تقرير ميداني نشرته وكالة أنباء “فرانس برس” لانتشار حضري غير مخطط له وفوضوي في مدينة بنغازي بسبب الظروف الصعبة في البلاد.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار لاضطرار عدد كبير من الأسر النازحة لبناء منازل جديدة من دون تصاريح في خليط من الأحياء غير المخططة التي غالبا ما تفتقر إلى البنية التحتية من طرق مناسبة ومدارس وأنظمة صرف صحي.

ونقل التقرير عن جلال الجطراني الموظف بوزارة الصحة قوله:”اضطررنا إلى مغادرة منازلنا في وسط المدينة بسبب الحرب وعندما توقف القتال وجدنا منازلنا مدمرة وغير صالحة للسكن ولم نتمكن من دفع الإيجار لذلك قمنا ببناء منزل صغير في حي غير مخطط”.

وقال الجطراني الذي يعيل أسرة لديها 6 أطفال براتب 130 دولارا فقط في الشهر:” إنه حتى الآن ولا توجد خطة حكومية ولا مساعدة في إعادة بناء المناطق التي دمرت” فيما بين التقرير أنه ونتيجة لذلك نشأت أحياء عشوائية بأكملها في مناطق نائية مخصصة للزراعة من دون تصاريح بناء ولا مخطط رئيسي.

وأضاف التقرير إنه لا يوجد الآن سوى عبارة “توقف عن البناء واتصل بقسم التخطيط” على سور أحد مواقع البناء غير المصرح بها في ضواحي بنغازي فيما أكد وزير الإسكان بحكومة الوحدة الوطنية أبو بكر الغاوي إن الدولة تواجه زيادة في المباني غير الخاضعة للتنظيم ولا تستطيع مواكبة ذلك.

وتابع غاوي إن الحكومة تعمل مع مستشارين ليبيين وأجانب لوضع استراتيجية جديدة للتنمية الحضرية على مستوى البلاد هي الثالثة من نوعها بعد أن كانت آخرها في العام 2009 ولم يتم تنفيذه أبدا بسبب الحرب وسنوات الفوضى التي أعقبتها ليبقى التدافع على تطبيق قوانين التخطيط من دون توفير سكن بديل هو السائد.

وأضاف غاوي إن هذا التدافع له عواقب إنسانية بعد أن هدمت السلطات في العاصمة طرابلس سلسلة من المباني التي شيدت بعد العام 2011 بما في ذلك المقاهي والمطاعم والمنازل من دون توفير بدائل لساكنيها ما يجعل بعض الأسر التي نزحت بالفعل بسبب الحرب بلا مأوى للمرة الثانية.

بدوره حذر رئيس قسم التخطيط البلدي أسامة القزة من تفاقم ظاهرة إنشاء أحياء تفتقر إلى الطرق والمساحات الخضراء والمدارس وغير متصلة بشبكات المياه والصرف الصحي الحيوية اذ تضخمت مدينة بنغازي من 32 ألف هكتار إلى 64 ألف هكتار منذ آخر مخطط حضري رئيسي في العام 2009.

وأرجع القزة ذلك لحد كبير إلى المباني غير المرخصة التي تشكل الآن نصف المدينة مشيا إلى وجود اكثر من 50 الف وحدة سكنية خارج المخطط العام وهو ما يمثل نصف مباني بنغازي فيما شهدت العاصمة طرابلس هي الأخرى ظهور أحياء بأكملها من دون تصريح بناء واحد لأسباب مماثلة.

ترجمة المرصد – خاص