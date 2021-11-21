ليبيا – أكد مدير الإدارة التجارية بوزارة الاقتصاد مصطفى قدارة أن قرار تحديد أسعار السلع الذي أصدرته الوزارة فعل لمدة أسبوع فقط، وبعدها تم مخاطبة رئاسة الوزراء والمطالبة برفع الرسوم عن السلع الغذائية الموردة.

قدارة وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس السبت قال: بعد إصدار رئاسة الوزراء قرارًا برفع الرسوم عن السلع الغذائية الموردة، سحب قرار تحديد أسعار السلع”.

وأضاف: “بحسب القانون رقم 23 لسنة 2010 يعمل السوق الآن بمبدأ المنافسة، العرض والطلب”.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد ليست مسؤولة عن ارتفاع الأسعار الحالي، كون السوق الآن حر يبيع حسب العرض والطلب، وحسب المنافسة.

وتابع حديثه: “كونا فريق عمل لمتابعة ورصد الأسعار في السوق، لإعداد تقرير مفصل لرئاسة الوزراء”.

كما طالب قدارة رئاسة الوزراء بدعم السلع الأساسية التي لها علاقة مباشرة مع المواطن، وإعادة تفعيل صندوق موازنة الأسعار.

قدارة دعا إلى إنشاء هيئة عامة للحبوب، لتكوين مخزون استراتيجي للحبوب.