ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد حصيلة يوم أمس السبت بتسجيل 593 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 15 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 142 حالة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 10.3بالمائة، من أصل 4875 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 2415 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 328866 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 33565 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5380 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1633670، والمطعمين بالجرعة الثانية 589649.