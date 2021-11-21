ليبيا – نشرت المفوضية العليا للانتخابات اليوم الإثنين مدونة قواعد السلوك للمترشحين المشاركين في انتخاب رئيس الدولة و انتخاب مجلس النواب، وما يجب القيام به، والامتناع عنه فيما يتعلق بإجراءات الترشح، بحيث يقر فيها المترشح ويلتزم بقواعد السلوك التنافسي أثناء العملية الانتخابية.

المفوضية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن المدونة من ضمن المستندات المطلوبة للترشح، ملزمة للمرشحين وممثليهم ووكلائهم ومؤيديهم في الانتخابات عند الاطلاع والتوقيع عليها، وبموجبها يقر المترشح بتحمله لكافة المسؤولية القانونية التي تخول المفوضية في حال الإخلال بأي من بنودها من قبل المترشح أو وكيله أو ممثله اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.