مقاتلات “إف -35” تستأنف طلعاتها من حاملة “الملكة إليزابيث”

مقاتلات “إف -35” تستأنف طلعاتها من حاملة “الملكة إليزابيث”

إنجلترا – استأنفت مقاتلات “إف -35” طلعاتها من حاملة الطائرات البريطانية “الملكة إليزابيث”، بعد تحطم إحدى طائراتها من هذا النوع في البحر المتوسط مؤخرا.

وكتب العميد البحري ستيف مورهاوس قائد مجموعة حاملة الطائرات البريطانية على “تويتر”: “بعد أسبوع صعب، من الجيد أن نرى حاملة “الملكة إليزابيث” تحمل مقاتلات “إف -35”.

وتحطمت مقاتلة بريطانية “إف 35” أقلعت من على متن حاملة الطائرات “الملكة إليزابيث” يوم الأربعاء، خلال عملية طيران روتينية في أجواء المتوسط.

وقالت وزارة الدفاع “إن الطيار قفز بالمظلة وعاد بأمان إلى السفينة”.

وتحمل “الملكة إليزابيث” ثماني طائرات “إف 35 بي لايتينغ 2″، وأربع طائرات هليكوبتر بحرية “وايلد كات”، وسبع مروحيات “مرلين إم كيه 2” مضادة للغواصات، وثلاث مروحيات إنزال “مرلين إم كيه 4”.

وترافق الحاملة ست سفن وغواصة تابعة للبحرية الملكية، ومدمرة تابعة للبحرية الأمريكية وفرقاطة هولندية.

جدير بالذكر أن الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، ألغى زيارة كانت مقررة إلى حاملة الطائرات بعد تحطم المقاتلة في البحر المتوسط.

وكان من المقرر أن يتفقد الأمير تشارلز الذي يزور مصر حاملة الطائرات قبالة الإسكندرية، وأعلن أن زيارته للسفينة ألغيت لأسباب فنية.

المصدر: RT