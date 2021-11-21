مصر – أعلنت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع أنه يتم التنسيق مع البنك المركزي المصري ﻹطلاق عدد من أفرع البنوك خلال الفترة المقبلة في دول القارة الإفريقية.

وتابعت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم ﻹعلان تحضيرات مؤتمر “الكوميسا” المقرر عقده يوم الثلاثاء، أن “وجود البنوك المصرية في عدد من الدول الإفريقية يسهل عمليات التجارة البينية والتصدير والاستيراد وإصدار خطابات الضمان”.

وأضافت أن قارة إفريقيا كانت في حالة من الاستقرار خلال الجائحة، إلا أن تأثيرات السلاسل التجارية على القارة لم تكن أكثر من المتوقع.

وقالت إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، متاحة للاستثمار لكل دول العالم وليس فقط لدول القارة.

وجاء مؤتمر وزيرة التجارة والصناعة المصرية بحضور تشيليشي كابويبوي، السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي “الكوميسا” للإعلان عن الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لقمة “الكوميسا” الحادية والعشرين والمقرر عقدها بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بمشاركة ممثلي الدول الإفريقية الأعضاء بالتجمع وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية سواء من خلال الحضور الفعلي أو المشاركة عبر تقنية الفيديو “كونفرانس” إلى جانب الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري وعدد من ممثلي تجمع “الكوميسا” بالقاهرة.

وبمناسبة استضافة مصر للقمة الـ 21 “الكوميسا” يوم 23 نوفمبر الجاري، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عرضا لدراسة أجراها تحت عنوان فرص تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا “الكوميسا” تناولت الأهمية الاقتصادية لدول “الكوميسا”، وحجم التبادل التجاري بين مصر وبينها، فضلا عن فرص مصر التصديرية وتحديات التصدير لدولها، وأفضل الممارسات الدولية لتنمية الصادرات إليها، والجهود الحكومية الحالية لتعزيز الصادرات المصرية لها.

وأشارت الدراسة إلى أن دول “الكوميسا” تضم في عضويتها 21 دولة إفريقية، وهي تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لمصر داخل القارة الإفريقية، حيث سجل التبادل التجاري حوالي 3 مليار دولار عام 2020، وهو ما يعادل نحو60٪ من إجمالي قيمة التبادل التجاري المصري مع القارة الإفريقية خلال العام نفسه والذي سجل ٥ مليارات دولار أمريكي عام 2020، كما تحظى مصر في علاقاتها التجارية مع دول “الكوميسا” بتحقيق فائض تجارى خلال الفترة من (2015- 2020) بلغت قيمته نحو 1.4 مليار دولار أمريكي عام 2020.

المصدر: بوابة أخبار اليوم