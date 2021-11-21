ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأحد، وزير خارجية سويسرا، إينياتسيو كاسيس والوفد المرافق له، والذي أكد استمرار دعم بلاده لتحقيق الاستقرار في ليبيا، بنجاح مشروع المصالحة الوطنية، والاستحقاق الانتخابي المزمع إجراءه في ديسمبر القادم.

الدبيبة أشاد بحسب مكتبه الإعلامي بدور دولة سويسرا في تحقيق استقرار ليبيا، باستضافتها عديد اللقاءات بين الأطراف الليبية، برعاية الأمم المتحدة، والتي أنتجت السلطة التنفيذية متمثلةً في المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، اللذان ساهما في تحقيق الاستقرار، بتوحيد مؤسسات الدولة، ووقف إطلاق النار، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، والإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت متزامن نهاية ديسمبر القادم.