فلسطين – اعتقلت القوات الإسرائيلية 12 شخصا في حملة مداهمات وتفتيش شنتها فجر اليوم الاثنين بالضفة الغربية والقدس وتخللتها مواجهات في بعض المناطق.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني باعتقال 12 مواطنا خلال اقتحامات بالضفة والقدس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين والجنود.

وشهدت الطرق الواصلة بين مدن الضفة ومناطق القدس اعتداءات للمستوطنين تمثلت بإغلاق الطرق وتكسير المركبات الفلسطينية.

واقتحمت القوات الإسرائيلية منزل محافظ القدس عدنان غيث، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، حيث أفاد شهود عيان بأن عناصر وحدة خاصة ألقوا قنابل صوت داخل المنزل، واعتدت على غيث وأبنائه وأبناء عمومته بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، كما حطمت محتويات المنزل. واعتقلت القوات الإسرائيلية ثلاثة من أقارب المحافظ.

وفي محافظة الخليل، اندلعت مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في منطقة باب الزاوية.

يأتي ذلك غداة هجوم مسلح نفذه الفلسطيني فادي أبو شخيدم من أبناء مخيم شعفاط في البلدة القديمة بالقدس، مخلفا قتيلا وعددا من الجرحي بين الإسرائيليين.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية