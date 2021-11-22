إسبانيا – توج نجم نادي برشلونة، الدولي الإسباني الشاب بيدري، بجائزة الفتى الذهبي لعام 2021 التي تقدمها صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، لأفضل لاعب في أوروبا تحت 21 عاما.

وقال بيدري عقب حصوله على الجائزة: “أشكر توتوسبورت على هذه الجائزة التي تجعلني فخورا. شكرا أيضا لجميع أعضاء لجنة التحكيم والمشجعين الذين دعموني دائما هذا العام. 2021 عام رائع بالنسبة لي”.

وأضاف صاحب الـ18 عاما: “بالطبع، شكرا جزيلا لبرشلونة وللمنتخب الوطني ولعائلتي وأصدقائي، وبالتأكيد لكل أولئك المقربين مني، والذين لولاهم لما تمكنت من الفوز بجائزة الفتى الذهبي”.

وبدوره، هنأ فريق برشلونة نجمه الموهوب بيدري بالجائزة، حيث نشر تغريدة عبر حسابه على “توتير” معلقا عليها “بيدري يفوز بجائزة الفتى الذهبي.. تهانينا”.

وكان بيدري، قدم أداء رائعا مع نادي برشلونة في موسم 2020/2021، كما ساهم في وصول منتخب إسبانيا إلي نصف نهائي “يورو 2020″، بالإضافة إلى تتويجه بالميدالية الفضية مع المنتخب الأولمبي الإسباني في أولمبياد طوكيو.

تجدر الإشارة إلى أن مهاجم بوروسيا دورتموند، النرويجي إيرلينغ هالاند، كان آخر من توج بجائزة الفتى الذهبي في العام 2020.

المصدر: وكالات