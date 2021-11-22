البرازيل.. اكتشاف نوع من الديناصورات لا أسنان له

البرازيل.. اكتشاف نوع من الديناصورات لا أسنان له

البرازيل – أعلن خبراء المتحف الوطني في البرازيل عن اكتشاف نوع جديد من الديناصورات عاش في البرازيل الحالية قبل 70-80 مليون عام.

ويشير موقع G1، إلى أن الخبراء الذين عملوا على استعادة مظهره منذ سبع سنوات من الجمجمة والعمود الفقري والفك وبعض عظام الحوض وحزام الكتف، وعظام الأطراف الأمامية والخلفية التي عثروا عليها، أطلقوا على النوع الجديد اسم Berthasaura Leopoldinae.





ووفقا للخبراء، كان لهذا النوع من الديناصورات جمجمة فريدة الشكل، وليس له أسنان. ويعتقدون أن نظامه الغذائي كان يختلف عن النظام الغذائي لمعظم ديناصورات هذه المجموعة.

ويؤكد العالم جيوفاني الفيس دي سوزا ، على أن “عدم وجود أسنان لديه، لا يعني أبدا أنه لم يكن يلتهم اللحوم”.

ويبلغ طول هذا الديناصور حوالي المتر وارتفاعه حوالي 80 سنتمترا ووزنه 8-10 كيلوغرام.

المصدر: صحيفة “إيزفيستيا”