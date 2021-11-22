ليبيا – اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة اللواء خالد مازن التيجاني أمس الأحد مع مديري الأمن بالمنطقة الجنوبية، وبحضور مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء علي النويصري.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية عددًا من المواضيع الأمنية، من أهمها سير عملية تأمين المراكز الانتخابية بالمنطقة والإجراءات التي اتخذتها مديريات الأمن، وذلك بالتنسيق مع الغرفة الرئيسية لحماية وتأمين الانتخابات لضمان حماية هذه المراكز وكذلك الناخبين.

كما تم مناقشة عملية تأمين قوافل نقل الوقود المتجهة للمنطقة الجنوبية وضمان توزيعها على محطات الوقود ووصولها المواطنين، وذلك بالتنسيق مع شركة البريقة لتسويق النفط. واستعراض المجتمعون الأوضاع الأمنية بالمنطقة والعمل على ضبط الأمن والمجاهرة به لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.