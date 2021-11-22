ليبيا – ناقش وزير الداخلية بحكومة الوحدة اللواء خالد التيجاني اليوم الإثنين مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد عددًا من المواضيع المتعلقة بسير العمل بالوزارة إداريًا وميدانيًا.

الاجتماع تطرق بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية إلى مناقشة الإجراءات المتخذة في تأمين قوافل نقل الوقود إلى المنطقة الجنوبية وتوزيعها على المحطات لضمان وصولها للمواطنين.

وكذلك استعراض الأوضاع الأمنية بالمنطقة الجنوبية وسير عمل مديريات الأمن بهذه المناطق والجهود المبذولة لحفظ الأمن وحماية كافة المرافق الحيوية بالمنطقة.

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