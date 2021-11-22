ليبيا – عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج اجتماعًا مع ممثلي الغرفة التجارية الأميركية الليبية والعديد من ممثلي الشركات الأميركية.

بيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن المجتمعين تدارسوا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل عودة الشركات الأميركية إلى ليبيا والمعوقات التي تواجهها فيما شارك مبعوث الولايات المتحدة الخاص وسفيرها ريتشارد نورلاند في الاجتماع عبر رسالة فيديو مسجلة.

هذا وحضر الاجتماع مبعوث الحكومة للولايات المتحدة محمد علي عبد الله ومديرة الغرفة “ديبي هيرست” ومستشار مجلس الوزراء لشؤون الكهرباء أسامة الضراط ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة جمال اللموشي ونائب مدير الغرفة أحمد الغزالي.