ليبيا – عقد مدير هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي جلسة عمل ضمت مدير عام مركز مكافحة الأمراض حيدر السايح وعدد من المسؤولين الآخرين.

بيان صحفي صادر عن الهيئة اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى بحث الشنطي والسايح ومن معهما مدى خطورة الموجة المتوقعة لانتشار وباء كورونا بحلول نهاية ديسمبر المقبل ومطلع العام القادم واستعدادات المركز للمكافحة مع مناقشة ظاهرة عزوف المواطنين عن تلقي التطعيم.

وأكد البيان إن الشنطي طالب السايح بشرح الإجراءات التي يمكن القيام بها من قبل الهيئة حيال الموضوع ليؤكد الأخير ضرورة صدور قرار من طرف رئاسة حكومة الوحدة الوطنية بشأن إلزامية تلقي التطعيم المؤسسي وتعميمه على كافة الوزارات والوحدات الإدارية العامة.

وأكد السايح ضرورة التوعية والإرشاد عبر وسائل الإعلام المختلفة وعبر المساجد فيما شدد الشنطي على اتخاذ كل ما يلزم من جانب الهيئة لمتابعة الخطوات الإلزامية لتلقي التطعيم داخل المؤسسات العامة إلى جانب المبادرة بإجراءات التطعيم المؤسسي مباشرة.