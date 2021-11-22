ليبيا – أكد السفير السابق حسن الصغير إن المادة الـ12 من قانون انتخاب الرئيس لا علاقة لها بالإجازات والتحقيقات وقرارات الإيقاف عن العمل أو سحب الثقة.

الصغير أوضح في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعتها صحيفة المرصد إن نص هذه المادة صريح وواضح وهو التوقف عن العمل وأن لا اجتهاد مع صراحة النصوص سواء كان هذا التوقف بإرادة الشخص لاعتبارات الترشيح أو لأسباب مرضية أو قاهرة.

وتابع الصغير بالقول:”هنا وأمام صراحة النص فإن من يمارسون وظيفة عامة كبرت أو صغرت ملزمون بتنفيذ هذا الشرط لصحة ترشحهم فحتى المقالين أمثال شكشك وغيرهم تنطبقعليهم نظرية الموظف الفعلي أي من يمارس العمل فعليا ويقوم بمهامه سواء كانت صفته قانونية ودستورية أم غير ذلك”.

وأضاف الصغير قائلا:”وللمحكمة العليا الليبية والمحاكم حول العالم أحكام مستقرة حول هذا التوصيف والحكم وعليه فإن الدبيبة وما صدر بحق حكومته هو سحب ثقة دون الإمر بالتوقف عن العمل ودون نزع الصفة وحتى وإن نص القرار على نزع الصفة والإقالة وحتى أمر بالتوقف عن العمل”.

واختتم الصغير بالقول:”والدبيبة لم يتوقف فهو بذلك لا يحق له الترشح لانه خالف الشرط الموجود في المادة 12 والذي يشترط التوقف الفعلي عن العمل لمدة 3 أشهر قبل يوم الاقتراع”.