ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الإثنين حصيلة يوم أمس الأحد بتسجيل 581 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 10 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و122 حالة حرجة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 13.5 بالمائة، من أصل 4280 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 2120 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 32016 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 330986 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى5390 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عددد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1638674 والمطعمين بالجرعة الثانية 595447.