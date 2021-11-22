ليبيا- أكد فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن السواد الأعظم من الليبيين يريد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نهاية العام الجاري.

تأكيد المريمي جاء خلال حوار أجرته معه قناة سكاي نيوز عربية تابعته صحيفة المرصد وفيه أشار إلى توقف رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عن العمل في الـ22 من سبتمبر الماضي وهو ما يعني تنفيذه فحو أحد الشروط الأساسية للترشح للانتخابات الرئاسية.

وأضاف المريمي إن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر سار على ذات النهج في وقت لم يقم فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالتوقف عن العمل وما زال حتى اللحظة يمارس مهامه ما يعني إن المادة الـ12 لا تنطبق على ترشيحه لرئاسة البلاد.

وتابع المريمي إن الأمر متروك للشعب الليبي للاختيار من بين 24 شخصية رشحت نفشها لخوض الانتخابات الرئاسية فالخيار بيده لانتقاء الشخصية المناسبة له في هذه المرحلة لتقود البلاد وتأخذها إلى مصاف الاستقرار وتطبيق القانون لا سيما وإن لهذا الشعب تجربة كبيرة خلال السنوات الماضية.

وبين المريمي إن الشعب الليبي يعرف إن الاحتكام إلى السلاح والتمرد لا يجدي نفعا

وعليه أن يتجه لصناديق الاقتراع لخلق الاستقرار والأمن والسلام والمصالحة الشاملة خاتما بالقول إن الغالبية الشعبية والمكونات الاجتماعية والسياسية والدول الداعمة لاستقرار البلاد أيدت القوانين الانتخابية.