إنجلترا – ذكرت وكالة “بي.إيه” البريطانية للأنباء أن الملكة إليزابيث الثانية حضرت مراسم تعميد اثنين من أحفادها، بعد 4 أيام من ظهورها لأول مرة علنا منذ قضائها ليلة في مستشفى.

وأحد الحفيدين اللذين تم تعميدهما اليوم هو نجل الأميرة أوجيني ابنة الأمير أندرو والآخر هو ابن زارا تندال ابنة الأميرة آن الابنة الثانية لملكة بريطانيا، فيما لم يصدر يعلق من قصر “باكنغهام” على التقرير.

وأمضت الملكة البالغة 95 عاما، ليلة في المستشفى لأول مرة منذ سنوات الشهر الماضي، في ما وصفها القصر بأنها “فحوص أولية” بعد مرض لم يتم الكشف عنه، ونصحها الأطباء بإلغاء معظم ارتباطاتها منذ ذلك الحين.

والتقطت لها صور وهي واقفة وتبتسم في منزلها بقلعة “وندسور”، وتتجاذب أطراف الحديث مع رئيس هيئة أركان الدفاع الأسبوع الماضي.

المصدر: “رويترز”