إنجلترا – صرح النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد السابق، بأن الجميع يعرف أن هذا النادي يعني كل شيء بالنسبة له، وقدم كل شيء من أجله، لكنه لم ينجح معه لذا حان وقت الرحيل.

ونشر الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد، مقابلة مع سولشاير، يوم أمس الأحد، بعد ساعات من إعلان النادي إقالته من منصبه عقب الخسارة الثقيلة (1-4) أمام مضيفه المتواضع واتفورد، في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال سولشاير خلال حواره مع قناة النادي، وهو يحبس دموعه: “الجميع يعرف ماذا يعني هذا النادي بالنسبة لي؟، وماذا أردت تحقيقه هنا؟”.

وأضاف: “أردت أن نتخذ الخطوة التالية بعد 3 سنوات في المنصب من خلال المنافسة على لقب الدوري، ولكن هذا الموسم لم تكن الأمور كما نريد”.

وتابع: “أعتقد أن الجميع يعرف أنني قدمت كل شيء لهذا النادي، هذا النادي يعني كل شيء بالنسبة لي، لكن لسوء الحظ لم أتمكن من تحقيق النتائج التي كنا بحاجة إليها وقد حان الوقت بالنسبة لي لكي أرحل”.

وأوضح: “إنه لمن دواعي الشرف والامتياز أن يتم الوثوق بي من قبل النادي لدفعه إلى الأمام، وآمل حقا أن أتركه في حالة أفضل مما كانت عليه الأوضاع عندما أتيت في ديسمبر 2018”.

وواصل: “كما قلت مرات عديدة في المقابلات الصحفية، لقد تم دعمي، لقد دعمني مجلس الإدارة والملاك من حيث جلب اللاعبين الجيدين وأعتقد أنني أترك هذا النادي بتشكيلة رائعة. لا أريد استباق أي شيء، لكن في المرات التي غادرت فيها نادي مولدي، فاز بالدوري النرويجي في العام التالي، لذا كل التوفيق لمن يتولى المسؤولية بعدي، وأتوقع أن ينجح في الموسم المقبل”.

وأردف: “فخور جدا بكل ما فعلته هنا، لاعبا، ومدربا للفريق الثاني، ثم تدريب الفريق الأول، لقد كانت مسيرة رائعة منذ اللحظة الأولى حتى الأخيرة، أشكر جميع اللاعبين الذين عملت معهم وأشكر إدارة النادي على منحي الفرصة، وأرجو أن أرى النادي في حالة أفضل”.

ووجه سولشاير رسالة لجماهير مانشستر يونايتد، بقوله: “لنستمر في دعم الفريق، يجب أن نبقى معهم، كنتم رائعين معي منذ أول لحظة ركلتُ فيها الكرة حتى الآن، أنا متأكد من أننا سنلتقي مرة أخرى؛ لأن المكان الذي سأشاهد فيه مباريات كرة القدم هو أولد ترافورد”.

وكشف عن الكلمات التي وجهها للاعبي مانشستر يونايتد قبل الرحيل، قائلا: “قلت لهم هذا الصباح، ثقوا بأنفسكم، تعرفون أننا أفضل من هذا (وضع الفريق الحالي) وسنتمكن من إثبات ذلك”.

وأضاف: “أرجو لهم كل التوفيق، أنا متأكد من أنهم سيقدمون أفضل ما لديهم، سأظل أتابعهم دائما وأدعمهم”.

وأبدى النرويجي حسرته على عدم الفوز بلقب الدوري الأوروبي الذي خسره إشبيلية في الموسم الماضي بركلات الترجيح (10-11) بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1)، قائلا: “كنا بحاجة للاحتفال بتلك الكأس، قمنا بعمل مهم جدا للوصول إلى ذلك النهائي، لسوء الحظ، لم نتمكن من تسجيل 11 ركلة جزاء”.

وتحدث سولشاير عما ينوي فعله بعد الإقالة، قائلا: “سأقضي بعض الوقت مع عائلتي، القيود (بسبب كوفيد-19) أخف في النرويج، سأراقب الفريق بالطبع، وسأكون جاهزا لتقديم الدعم للمدير الفني القادم، وآمل أن أكون قد وضعت الأسس لكي ينجح، وفي مرحلة ما، سأعود (للعمل في كرة القدم) على الأرجح”.

المصدر: وكالات