إنجلترا – كشف وزير الاستثمار البريطاني، جيري جريمستون، اليوم الاثنين، أن بريطانيا تتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اتفاقية للتجارة الحرة.

وفي مؤتمر عقد بإمارة دبي، أوضح جيري جريمستون أن الاتفاقية ستبرم في غضون 12 شهرا.

وأظهر موقع إلكتروني للحكومة البريطانية أن دول مجلس التعاون الخليجي هي بالفعل شريك تجاري مهم لبريطانيا، حيث بلغت قيمة الصادرات البريطانية لها نحو 22 مليار جنيه إسترليني (نحو 29.57 مليار دولار)، بينما تجاوزت قيمة التجارة بين الجانبين 30 مليار جنيه إسترليني في عام 2020.

المصدر: “رويترز”