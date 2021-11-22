الولايات المتحدة – أنقذ رجل شابا (22 عاما) من الاختناق بساندويش دجاج علق في حلقه وكاد يقتله، في مطعم يعملان به في ولاية ويسكونسن الأمريكية.

وكان جوزيف راينهارت، 33 عاما، مشغولا بعمله داخل المطعم عندما بدأ أشتون، بالاختناق جراء قطعة كبيرة من شطيرة دجاج علقت بحلقه في مطعم، بويسكونسن، ووثق مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة المتواجدة داخل المطعم، لحظة إمساك الشاب بحلقه فجأة في نفس وقت مرور الرجل بجانبه صدفة، والواقعة تعود إلى شهر أغسطس إلا أن الفيديو انتشر يوم الثلاثاء الماضي.

وتمكن جوزيف راينهار، من إنقاذ الشاب من الاختناق، حيث دفعته ردة فعله إلى استخدام طريقة علمية ببديهية دون تعلمه لها من قبل.

ودون أي تدريب من قبل، أجرى جوزيف راينهارت طريقة “هيمليش” Heimlich وهي عملية إسعافات أولية يتم فيها الضغط على البطن لعلاج انسداد مجرى الهواء العلوي بفعل الأجسام الغريبة حيث تمكن من إخراج قطعة كبيرة من شطيرة دجاج استقرت في حلق الشاب وكادت تقتله.

ولاحظ راينهارت حسب قوله لـ”صحيفة ديلي ميل” أن الشاب في ورطة ولا يستطيع التنفس لوجود شيء في حلقه، فأمسك به من الخلف وبدأ يرفعه ويرجه بقوة ضاغطا على بطنه لإخراج قطعة الدجاج حيث اندفع على الفور جزء منها خارج فم الشاب وبقي بعض منها عالقا في حلقه وكاد أن يقتله ليتابع أنه استمر في الضغط على بطنه ورفعه على قدميه مرة أخرى للتخلص من ماتبقى من الشطيرة داخل حلق الشاب.

وواصل المنقذ العملية بينما تراقبه امرأتان في قلق، واحدة منهم هي والدة الشاب وتعمل أيضا في المطعم، وقد ظهر عليها علامات الخوف والحزن على ابنها وهي تراقب مايجري.

وقال جوزيف راينهارت، إن المرأة الأخرى اتصلت بخط المساعدة للطوارئ، وتابع أنه استطاع إنقاذ الشاب من الاختناق وإخراج بقية الشطيرة من حلقه بعد 20 ثانية من إخراج القطعة الأولى.

المصدر: “ديلي ميل”