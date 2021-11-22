روسيا – هنأ الرئيس فلاديمير بوتين، المشاركين في بناء أول مصنع في روسيا لإنتاج المواد الخام الاستراتيجية لألياف الكربون ” PAN precursor”، الذي تم افتتاحه اليوم في ألابوغا بتتارستان.

وأضاف بوتين، في برقيته: “يتمتع إنجاز هذا المشروع الضخم العالي التكنولوجيا بأهمية كبيرة ليس فقط لجمهورية تتارستان، بل ولروسيا بأكملها. وسيسمح تشغيل هذه المرافق الصناعية الجديدة، بتوفير مواد مركبة عالية الجودة لمؤسسات بناء الماكينات في قطاع النقل، ومجمعات النفط والغاز والوقود والطاقة، والقطاعات الأخرى في الصناعة الوطنية”.

وأشار بوتين إلى أن، تشغيل هذه المؤسسة الإنتاجية الضخمة سيعطي دفعة لتنمية اقتصاد المنطقة، ويخلق فرص عمل حديثة، ويساعد في حل المشاكل الاجتماعية الآنية.

وتمنى بوتين للمشاركين في المشروع التوفيق والنجاح.

ووفقا للمكتب الصحفي للمنطقة الاقتصادية الخاصة

“ألابوغا”، تم إنجاز المصنع خلال 3 سنوات، وتبلغ ميزانية المشروع الإجمالية 8.5 مليار روبل.

وتبلغ قدرة المؤسسة الإنتاجية، 5 آلاف طن من ألياف البولي أكريلونيتريل سنويا، وسمح افتتاح المصنع بتوفير 167 وظيفة جديدة.

المصدر: تاس