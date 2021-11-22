ليبيا – أكدت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية احتضان تونس فعاليات دورة أولى لتظاهرة اقتصادية مشتركة مع الجانب الليبي بهدف دعم الشراكة بين البلدين.

بيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى أن الدورة ستكون تحت عنوان “صنع في ليبيا” وتمتد من الـ23 وحتى الـ27 من نوفمبر الجاري ويتم افتتاحها بالمنتدى الاقتصادي التونسي الليبي ويتضمن مداخلات عديدة تخص بالأساس مجالات التعاون التجاري والصناعي المشترك.

وأضاف البيان إن فعاليات هذه التظاهرة ستتواصل من خلال تنظيم معرض تشارك فيه نحو 150 مؤسسة ليبية إضافة إلى تنظيم لقاءات بين فاعلين اقتصادين تونسيين وليبيين لتنمية الشراكة بين البلدين وتبادل الخبرات والاستفادة من تجربة تونس في مجال خدمات مساندة المؤسسات الاقتصادية.

وأختتم البيان بالإشارة إلى أن الهدف من هذه التظاهرة هو تعزيز ودعم الشراكة الاقتصادية لتحقيق التكامل والاندماج والتعاون المشترك لدفع التصدير والنهوض بالمنتجات التونسية الليبية والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات بكلا البلدين.