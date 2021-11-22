إنجلترا – جرد الألماني ألكسندر زفيريف منافسه الروسي دانييل مدفيديف المصنف الثاني عالميا من لقب البطولة الختامية لمحترفي التنس، بتغلبه عليه في النهائي امس بمجموعتين نظيفتين.

وحسم زفيريف المصنف الثالث عالميا المباراة بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-4 و6-4، خلال ساعة واحدة و15 دقيقة.

وتوج زفيريف البالغ 24 عاما موسمه الرائع بلقب البطولة الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في العالم في الموسم، رافعا غلته إلى ستة ألقاب هذا العام بينها الذهب الأولمبي في طوكيو هذا الصيف عندما تخطى الصربي نوفاك دجوكوفيتش الأول عالميا في نصف النهائي، وكرر إنجازه في البطولة الختامية عندما أطاح به من دور الأربعة أيضا أمس السبت وحرمه من اللقب السادس في البطولة ومعادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب المسجل باسم السويسري روجر فيدرر.

وحقق زفيريف فوزه الـ59 هذا الموسم وهو اللاعب الوحيد الفائز بأكبر عدد من المباريات هذا العام، وأوقف الانتصارات المتتالية للنجم الروسي في البطولة الختامية عند تسعة.

وهي المرة الأولى منذ عام 1990 عندما فعلها الأمريكي أندريه أغاسي، ينجح فيها متوج بالبطولة الختامية في الفوز على المصنفين الأول والثاني على العالم في طريقه للظفر باللقب.

وأوقف زفيريف سلسلة خمس هزائم متتالية أمام مدفيديف آخرها في دور المجموعات في البطولة الحالية، وقبلها في في نصف نهائي بطولة باريس التي توج النجم الروسي بلقبها.

وعادل زفيريف منافسه مدفيديف في عدد الانتصارات في 12 مواجهة مباشرة بينهما برصيد ستة لكل منهما.

وهذه أول سنة تستضيف فيها مدينة تورينو البطولة الختامية، وستستضيفها لغاية عام 2025، بعد 12 عاما أقيمت خلالها في العاصمة البريطانية لندن.

المصدر: أ ف ب