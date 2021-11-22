صلاح يعلق على فوز ليفربول الساحق على فريق محمد النني بـ”تدوينة” وصورة

صلاح يعلق على فوز ليفربول الساحق على فريق محمد النني بـ”تدوينة” وصورة

إنجلترا – حرص النجم المصري محمد صلاح هداف نادي نادي ليفربول، على مشاركه متابعيه بصور من مباراة “الريدز” أمام ضيفه أرسنال (4-0)، وذلك ضمن الجولة 12 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه على موقع “إنستغرام” صورة له أثناء احتفاله بهدفه، وعلق عليها بعبارة: “الصورة تستحق…”.

أحرز صلاح الهدف الثالث لليفربول في مرمى أرسنال بحلول الدقيقة 73 من زمن اللقاء الذي جمعهما يوم السبت الماضي، على ملعب “آنفيلد”.

ويتربع محمد صلاح (29 عاما) على عرش هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمير ليغ” برصيد 11 هدفا، بفارق 4 أهداف عن زميله في “الريدز” المهاجم السنغالي ساديو ماني، والإنجليزي جيمى فاردي مها جم ليستر سيتي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، متأخرا بفارق نقطة واحدة فقط خلف مانشستر سيتي حامل اللقب.

بينما يتصدر تشيلسي الترتيب برصيد 29 نقطة.

المصدر: وكالات