مصر – كشف الدكتور رضا طعيمة صهر الفنانة الراحلة سهير البابلي عن وصيتها التي أعلنتها قبل وفاتها، حيث توفيت عن عمر يناهز 86 عاما أمس الأحد.

وقال طعيمة في تصريح خاص لموقع “المصري اليوم”: “وصية الحاجة سهير البابلي لم تكن عن تقسيم مال أو ميراث، لكن كان لها العديد من الأعمال الخيرية بينها وبين الله عز وجل وطلبت مني شخصيا بعض الطلبات أولا عدم التوقف عن مساعدة الأشخاص الذين كانت تهتم بهم”.

وأضاف: “طلبت الاستمرار في الأعمال الخيرية التي تقوم بها بعد وفاتها، وكان لها عدد من طلاب الطب وطلبت استمرار بالاهتمام بهم وعدم وقف الزكاة لهم”.

وأعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الأحد وفاة الفنانة الكبيرة سهير البابلي عن عمر يناهز 86 عاما.

وولدت سهير البابلي في 14 فبراير 1935 في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ونشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها معلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

وظهرت على الفنانة سهير البابلي الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها الذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين.

والفنانة الراحلة لها رصيد مسرحي وسينمائي وتليفزيوني كبير.

المصدر: موقع “المصري اليوم”