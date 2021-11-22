غانتس يدعو الى تعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية ويوضح موقفه من اتفاق إيران النووي

غانتس يدعو الى تعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية ويوضح موقفه من اتفاق إيران النووي

إسرائيل – دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول المانحة إلى دعم السلطة الفلسطينية اقتصاديا منعا لانهيارها، والدفع لبناء الثقة بين رام الله وتل أبيب.

جاء ذلك في خطاب مسجل أرسله غانتس مساء الأحد إلى مؤتمر لصحيفة “هارتس” في الولايات المتحدة.

وتطرق غانتس في خطابه إلى الملف الإيراني، حيث قال إن “إيران ترى نفسها قوة عظمى تعمل على تسليح جيوش إرهاب وتبث الفكر المتطرف وتصدر الأسلحة وتوفر التمويل والقوى البشرية في الشرق الأوسط”.

وأوضح غانتس موقفه من المفاوضات المزمع إجراؤها في فيينا، نهاية الشهر الجاري بين إيران والقوى العظمى، في محاولة لإعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، قائلا إنه يدعم “اتفاقية أوسع وأقوى وأطول مدى”.

وأضاف أنه يوافق على “اتفاقية تعيد إيران إلى الوراء وتحرمها من القدرات، بينما تسمح بممارسة سيطرة فعالة على المواقع النووية”، مستدركا بالقول: “لكن هذا ليس هو الحال في الوقت الراهن”.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية