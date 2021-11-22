ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي محمد قشوط إن ترشح رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة مخالف للشروط؛ حيث إنه ما زال يمارس مهامه كرئيس للحكومة، وهو يريد إدخال العملية الانتخابية في جدل قانوني وفوضى انتخابية، قد ينتج عنها نسف العملية الانتخابية برمتها، وهو كان قبل الترشح يرفض هذه القوانين ويصفها بالمعيبة ويطالب بالدستور قبل الانتخابات.

قشوط وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الإثنين، أكد أنه لا فائدة من أي تعديلات تجري على قوانين الانتخابات حيث سيغلق باب الترشح اليوم.

وأوضح قشوط أن المفوضية تقبل بشكل مبدئي طلبات المترشحين، ثم تحيل ملفاتهم إلى النائب العام، حيث يتم الفصل النهائي وتحديد الملفات المحذوفة والمقبولة، مؤكدًا أن كل ما يريده الدبيبة هو التحريض ضد المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء، ولن تقبل أوراق ترشحه.