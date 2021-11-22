ليبيا – التقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بوزير خارجية سويسرا “إجنازيو كاسيس” والوفد المرافق له.

بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد أكد إن “كاسيس” جدد خلال اللقاء دعم بلاده الكامل لليبيا واستقرارها فيما أشادت المنقوش بدور سويسرا المهم من خلال رعايتها للعديد من الاتفاقات الليبية الليبية واحتضانها لها وعلى رأسها الحوار السياسي.

وبحسب البيان تم خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين لتشمل جميع المجالات وبما يخدم مصلحة الشعبين بجانب مناقشة الاستعدادات الجارية للانتخابات المقبلة في الـ24 من ديسمبر المقبل وأهمية تحقيق الاستقرار في إطار مخرجات برلين 1 و2 ومؤتمر استقرار ليبيا بطرابلس ومؤتمر باريس.