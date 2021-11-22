ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا إن المادة 12 تجسد معنى الإقصاء؛ لأنها فصلت على مقاس بعض الأشخاص، لغرض تحييد عدد لا بأس به من المنافسين بحجة عدم تركهم لمناصبهم قبل ثلاثة أشهر من يوم الاقتراع.

كرموس وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس السبت، إدعى أن الخطوة لا يوجد لها مثيل أو سابقة في كل العالم، ومع ذلك أيد المجتمع الدولي ممثلًا في بعثة الأمم المتحدة الإجراء، كما يدعم إجراء الانتخابات في موعدها بهذه القوانين حرصًا منه على المواعيد فقط.

ورأى كرموس أن المجتمع الدولي غير معني، إن كانت القوانين موافقة للإعلان الدستوري ويمكن الوصول من خلالها إلى الاستقرار أم لا.