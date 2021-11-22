روسيا – قد تتاح لمركبة “أوريول” الفضائية الروسية الواعدة فرصة للالتحام بمحطة Gateway القمرية المدارية الأمريكية.

أعلن ذلك مدير عام مؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية، دميتري روغوزين في مقابلة مع قناة “سولوفيوف لايف” الروسية على “يوتيوب.

وقال:” يجب أن تتاح لمركبة “أوريول” الفضائية الروسية المخصصة لتنفيذ رحلات فضائية إلى القمر فرصة للالتحام بمحطة Gateway الأمريكية إذا قضت الضرورة بذلك. وقد بحثنا تلك المسألة مع الأمريكيين واتفقنا على الحفاظ على مستوى عال للتعاون في الفضاء مهما كان شكل علاقاتنا على الأرض”.

يذكر أن دميتري روغوزين كان قد بحث مع مسؤولين في وكالة “ناسا” الأمريكية إمكانية التحام مركبة “أوريول” الروسية بعد انتهاء اختباراتها الجوية التصميمية بالمحطة القمرية المدارية الأمريكية على هامش مؤتمر الفلك الفضائي الدولي الـ72 في دبي.

المصدر: تاس