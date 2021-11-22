ميقاتي بعيد الاستقلال: عسى أن تحمل الأيام المقبلة ما يصبو إليه شعبنا

ميقاتي بعيد الاستقلال: عسى أن تحمل الأيام المقبلة ما يصبو إليه شعبنا

لبنان – رأى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، أن الاستقلال هو فعل إيمان مستمر بلبنان وعمل دؤوب لتحقيق تطلعات اللبنانيين وآمالهم.

وفي تغريدة على حسابه في موقع “تويتر”، بمناسبة الذكرى الـ 78 لعيد استقلال لبنان، قال: “ليس الاستقلال مجرد ذكرى سنوية نحتفل بها، بل هي فعل إيمان مستمر بلبنان وعمل دؤوب لتحقيق تطلعات اللبنانيين وآمالهم”.

وأضاف، “فعسى أن تحمل الأيام المقبلة ما يصبو إليه شعبنا بتعاون صادق بين جميع المعنيين، فيكون للاستقلال معناه الشامل”.

وعايد ميقاتي اللبنانيين، بالقول: “كل عيد استقلال وأنتم بخير”.

المصدر: RT