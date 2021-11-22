سويسرا – أفادت اللجنة الأولمبية الدولية، أمس الأحد بأن نجمة التنس الصينية المختفية، بينغ شواي، أبلغت المسؤولين الأولمبيين في اتصال مصور من بكين بأنها آمنة وبخير.

وقالت الهيئة الأولمبية، ومقرها سويسرا، في بيان إن بينغ “شكرت اللجنة الأولمبية الدولية على قلقها على سلامتها”.

وأضاف البيان: أوضحت أنها بحالة جيدة، وتعيش في منزلها في بكين، ولكنها تود احترام خصوصيتها في هذا التوقيت. ولهذا تفضل قضاء وقتها مع الأصدقاء والعائلة حاليا”.

جاء هذا بعد أن عاودت شواي الظهور على الملأ في بطولة للشباب في بكين، وفقا لصور نشرها منظمو البطولة.

كما جاءت المكالمة التي استمرت 30 دقيقة وسط قلق عالمي متنام بشأن بينغ التي اتهمت مسؤولا سابقا في قيادة الحزب الشيوعي الحاكم بالاعتداء الجنسي.

ويبدو أن مكالمة أمس – مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، ورئيسة لجنة الرياضيين، إيما تيرهو، وعضوة اللجنة الأولمبية الدولية، لي لينغوي، النائبة السابقة لرئيس الاتحاد الصيني للتنس – هي أول اتصال مباشر تجريه بينغ مع مسؤولي الرياضة خارج الصين منذ اختفائها عن الأنظار في الـ2 من نوفمبر الجاري.

المصدر: أ ب