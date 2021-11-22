سوريا – كشف مدير عام مؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية السورية غسان الفاكياني عن أنه بمناسبة إصدار رأس السنة 2022 تمت طباعة 800 ألف بطاقة بسعر 5000 ليرة للبطاقة.

وأشار، في تصريحات لصحيفة “الوطن”، إلى أن قيمة الجائزة الكبرى تبلغ 500 مليون ليرة، وحجم مبيعات الإصدار 4 مليارات ليرة.

ويكون بذلك ارتفع إصدار عام 2022 عن إصدار عام 2021 بنسبة 100 بالمئة، من حيث سعر البطاقة والجائزة والمبيعات، في حين حافظ عدد البطاقات على نفس العدد.

أي أن سعر الجائزة الكبرى تضاعف وارتفع من ربع إلى نصف مليار ليرة سورية، في الإقبال على الإقبال الكبير على أوراق اليانصيب.

وأشار الفاكياني إلى أن إصدار رأس السنة الثاني ارتفع سعر البطاقة من 1500 ليرة إلى 3500 ليرة، والجائزة من 100 مليون إلى 300 مليون ليرة، والمبيعات من 450 مليونا إلى 1.050 مليار ليرة مع استمرار نفس عدد البطاقات.

وبالنسبة إلى الإصدار الخاص أو ما يعرف بدورة المعرض بين الفاكياني أن عدد بطاقات هذا الإصدار 300 ألف بطاقة، وسعر البطاقة ارتفع من 2500 ليرة من العام الماضي إلى 3500 ليرة هذا العام، والجائزة الكبرى ارتفعت من 200 إلى 300 مليون ليرة، وحجم المبيعات من 750 مليونا إلى 1.050 مليار ليرة.

وبالنسبة إلى الإصدار الدوري الأسبوعي بين الفاكياني أنه تم إصدار 5.4 ملايين بطاقة وسعر البطاقة 2500 ليرة والجائزة الكبرى 50 مليون ليرة وإجمالي المبيعات 13.5 مليار ليرة سورية مرتفعا عن العام الماضي بنسبة 100 بالمئة.

المصدر: “الوطن”