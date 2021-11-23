ليبيا- التقى وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبو هيسة بوزيرة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس نائلة القنجي في مقر الوزارة التونسية.

بيان صحفي صادر عن الوزارة التونسية تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن اللقاء يندرج في إطار زيارة عمل يقوم بها أبو هيسة إلى تونس للمشاركة في فعاليات التظاهرة الاقتصادية التونسية الليبية تحت شعار “صنع في ليبيا” لدعم الشراكة بين البلدين الممتدة من الـ23 وحتى الـ27 من نوفمبر الجاري.

وأكد الجانبان ضرورة تحقيق التكامل والشراكة الاقتصادية بين البلدين وتدارس كل الفرص ومختلف الآليات لتعزيز التعاون الصناعي والفني والمؤسساتي في المجالات ذات الاهتمام المشترك على غرار التنمية وتحديث الصناعة والمواصفات والمقاييس والإحاطة الفنية وتهيئة المناطق الصناعية والأقطاب التكنولوجية.