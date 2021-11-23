ليبيا – قرر وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي اعتماد المراكز التابعة للهلال الأحمر الليبي لإجراء تحاليل “بي سي آر” الخاصة بوباء كورونا وإصدار الشهادات الطبية اللازمة.

بيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى إن قرار الاعتماد جاء خلال لقاء جمع الزناتي بالأمين العام للهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي مؤكدا إن تنفيذ القرار يأتي بعد خضوع الفرق الطبية العاملة بهذه المراكز إلى عمليات تدريب وتطوير مكثفة.

وأوضح البيان أن القرار تضمن إضافة المراكز الصحية للهلال الأحمر الليبي إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومركز البحوث الحيوية كجهات معتمدة لإجراء تحاليل وباء كورونا وإصدار الشهادات الطبية الخاصة بذلك كجهات ذات اختصاص.