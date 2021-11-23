السعودية – أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج امس افتتاح المقر الجديد للقيادة العسكرية الموحدة بمدينة الرياض.

وتم الافتتاح بحضور الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي، ونايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون، ووزراء الدفاع بدول المجلس.

وأشار الحجرف إلى دور قادة دول المجلس ودعمهم المستمر وحرصهم الدائم على حماية وصون مسيرة مجلس التعاون وفي كافة المجالات لخدمة أمن المواطنين.

ولفت إلى دور القيادة السعودية وجهودها في استضافة المملكة لمقر القيادة العسكرية الموحدة، مبينا أن افتتاحها يأتي كأحد أبرز المكتسبات العسكرية في مسيرة مجلس التعاون ورسالة سلام تبني للمستقبل ورسالة عزم على حماية أمن ومكتسبات دول مجلس التعاون.

المصدر: وسائل إعلام سعودية