ليبيا – وجه رئيس مؤسسة النفط في طرابلس مصطفى صنع الله شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز رسميًا ببدء الإنتاج النفطي من حقل الخير.

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بيان صحفي صادر عن المؤسسة طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ستشرع بالإنتاج في حقل الخير النفطي بعد بعد انتهاء العمليات التجريبية وربط الحقل بميناء السدرة النفطي فيما أشار صنع الله لمنح الضوء الأخضر للشركة للقيام بما يلزم.

وأكد صنع الله إن الخطة الاستراتيجية التي تتبعها مؤسسة النفط في طرابلس تستند على تطوير تشغيل جميع الحقول الصغيرة ووضعها على الإنتاج للمساهمة في زيادة الاحتياط النفطي وتعظيم كمية الإنتاج اليومي.