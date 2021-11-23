البيت الأبيض يعلن سحب كمية كبيرة من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي

واشنطن – أعلن البيت الأبيض، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيفرج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في غضون أشهر قليلة.

وأشار البيان، الذي نشر اليوم الثلاثاء، إلى أن الخطوة تهدف للمساعدة في تهدئة أسعار النفط وتحقيق توازن بين العرض والطلب. ويرى البيت الأبيض أن أسعار النفط مرتفعة وتؤثر على النمو الاقتصادي.

وأضاف البيت الأبيض أن هذه الخطوة، بالإضافة إلى اقتراض وبيع من الاحتياطي، تجري بالتنسيق مع تحركات للسحب من الاحتياطي الاستراتيجي من جانب الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا.

كذلك أعلنت الهند أنها ستفرج عن 5 ملايين برميل من احتياطياتها الاستراتيجية بالتنسيق مع الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وتعد التطورات جزءا من جهود يقودها الرئيس الأمريكي جو بايدن للإفراج المنسق عن المخزونات، والتي ينظر إليها على أنها تحذير لمنظمة “أوبك” لضخ المزيد من النفط لمواجهة التضخم المتزايد في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وغيرها.

بدورها ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن هذه الخطوة تعد محاولة غير مسبوقة ومنسقة من قبل ثلاثة من أكبر مستهلكي النفط في العالم لخفض أسعار النفط، مشيرة إلى أن الخطوة قد تؤدي إلى رد فعل عنيف من قبل مجموعة “أوبك+”.

وعقب الإعلان، سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” تراجعا بنسبة 0.39% وبلغت 76.45 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنحو طفيف بنسبة 0.10% إلى 79.78 دولار للبرميل، بحسب ما أظهره موقع “بلومبرغ”.

المصدر: “بلومبرغ” + “رويترز”